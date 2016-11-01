عاجل و حصري: أول توضيح للصنهاجي بعد فيديو الفضيحة الجنسية.. حقائق جديدة

على خلفية الفيديو الفاضح الذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، كشف مدير أعمال الفنان الشعبي، سعيد الصنهاجي ،عماد النجلاني في تصريح خص به ''شوف تيفي''،أن الفيديو المذكور

شوف تيفي

على خلفية الفيديو الفاضح الذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، كشف مدير أعمال الفنان الشعبي، سعيد الصنهاجي ،عماد النجلاني في تصريح خص به ''شوف تيفي''،أن الفيديو المذكور ''مفبرك''.

و قال،لسان الصنهاجي، إن سلطان الطرب الشعبي رفع شكاية إلى المصالح الأمنية التي تتابع القضية بجدية و بسرية تامة ، مضيفا، أن الصنهاجي تعرض لمؤامرة خطيرة من طرف مافيا و التحقيق جاري لتوقيف المتورطين''.

للإشارة جرى نشر الفيديو اليوم الأربعاء، بعد عملية ابتزاز تعرض لها سلطان الأغنية الشعبية سعيد الصنهاجي لأزيد من 4 سنوات ،حيث جرت أطوار الجلسة بعد سهرة فنية لسعيد الصنهاجي بإحدى المدن الاسبانية.





