بالفيديو : أب من ذوي الإحتياجات الخاصة يطالب بإنقاذ إبنته المريضة بتارودانت

شوف تيفي
عبر الفايسبوكيون بمدينة تارودانت والنواحي، عن غضبهم بعد ظهور شريط فيديو لرجل من ذوي الإحتياجات الخاصة يطالب ذوي القلوب الرحيمة بإنقاذ حياة إبنته التي تعاني من أحد الأمراض المزمنة.
وخاطب الأب على شريط فيديو الذي بثه ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، والذي توصلت به ''شوف تيفي'' أصحاب الضمائر الحية بإنقاذ إبنته التي تتألم جراء مضاعفات مرض السرطان.
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