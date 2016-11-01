عاجل و حصري: فيديو الصنهاجي صُور باسبانيا سنة 2012 و هذه التفاصيل الجديدة

مباشرة بعد تسريب فيديو فاضح قيل إنه يعود للفنان المغربي سعيد الصنهاجي يظهر في جلسة خمرية رفقة مجموعة من الأصدقاء متجرد من ملابسه، علمت'' شوف تيفي'' أن الفيديو يعود لسنة 2012 و ليس وليد اليوم.

شوف تيفي

مباشرة بعد تسريب فيديو فاضح قيل إنه يعود للفنان المغربي سعيد الصنهاجي يظهر في جلسة خمرية رفقة مجموعة من الأصدقاء متجرد من ملابسه، علمت'' شوف تيفي'' أن الفيديو يعود لسنة 2012 و ليس وليد اليوم.

و حسب مصادرنا ، فقد جرى نشر الفيديو اليوم الأربعاء، بعد عملية ابتزاز تعرض لها سلطان الأغنية الشعبية سعيد الصنهاجي لأزيد من 4 سنوات ،مضيفة أن أطوار الجلسة جرت بعد سهرة فنية لسعيد الصنهاجي بإحدى المدن الاسبانية.

و قد خلف الشريط، صدمة كبرى لدى عشاق الفنان المغربي الذي ظهر عاريا و يتلفظ بكلام نابي مع حركات شاذة.