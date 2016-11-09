صور من فيديو فضيحة سعيد الصنهاجي..وتفاصيل صادمة

فور تداول الفيديو الفاضح الذي قيل بأن الشخص الذي ظهر فيه عاريا رفقة فتاة ومجموعة من الشبان هو الفنان سعيد الصنهاجي، تفاعل النشطاء المغاربة بشكل كبير في محاولة منهم لاكتشاف مضمون هذا الفيديو.

''شوف تيفي''



فور تداول الفيديو الفاضح الذي قيل بأن الشخص الذي ظهر فيه عاريا رفقة فتاة ومجموعة من الشبان هو الفنان سعيد الصنهاجي، تفاعل النشطاء المغاربة بشكل كبير في محاولة منهم لاكتشاف مضمون هذا الفيديو.

وحسب ما يوضح الفيديو الذي تم تداوله بقوة فإن الصنهاجي، يظهر في الفيديو عاريا داخل غرفة رفقة فتاة تقول بأنها تنحدر من مدينة الدار البيضاء وتعرفه بشكل جيد، ليتدخل الصنهاجي وهو متجرد من جميع ملابسه قائلا ''أنا هاذ الشي ماكنديروش معا الليكان''.

وتفاعل النشطاء عقب تداول هذا الفيديو الصادم بشكل كبير، حيت اعتبروا الواقعة مؤامرة وفخ وقع فيه سعيد الصنهاجي بعد أن تم تصويره دون علمه، موضحين بأن أصحاب هذا الفيديو قاموا بتسريبه مسربي هذا في الوقت الراهن لتدمير المسيرة الفنية لسلطان الطرب الشعبي.