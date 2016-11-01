عاجل.. تفاصيل جديدة ومؤلمة بخصوص الجثة المتفحمة لطفل عثر عليه بمنطقة خلاء بالجديدة

في جديد الجريمة البشعة التي هزت مدينة الجديدة اليوم الأربعاء، علمت ''شوف تيفي'' بأن الطفل الضحية عُثر عليه بمنطقة خلاء بالجرف الأصفر تسمى دوار الشلاغبة، جثة متفحمة في نصفها العلوي، بينما كان الجزء

''شوف تيفي''

في جديد الجريمة البشعة التي هزت مدينة الجديدة اليوم الأربعاء، علمت ''شوف تيفي'' بأن الطفل الضحية عُثر عليه بمنطقة خلاء بالجرف الأصفر تسمى دوار الشلاغبة، جثة متفحمة في نصفها العلوي، بينما كان الجزء السفلي للجثة مدفونا تحت التراب.

وحسب قريب من عائلة الطفل الهالك ''عبد العاطي'' لـ ''شوف تيفي'' فإن هذا الأخير اختفى عن الأنظار مند صباح الأحد الماضي فجأة ودون سابق إنذارحينما خرج لجمع الحلزون''، لتقوم عائلته المكونة من الأم ''حليمة.ب''، والعم والأخت بالبحث في كامل دوار ولاد الشاوي للعثور عليه لكن دون جدوى، ليتوصلوا اليوم بالخبر الصادم والمؤلم.

وأضاف ذات القريب بأن ''بوشعيب.ر'' وهو والد الطفل المقتول ما يزال يجهل مصير ابنه الذي تركه في المنزل الأحد الماضي، ودخل إلى عرض البحر من أجل لقمة العيش، حيث يعمل في صيد سمك السردين.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة المروعة.