بالصور : وفد إعلامي دولي يزور اعتصام الأطر التربوية بمراكش تزامنا مع أشغال الكوب 22

كشف مصدر مطلع، ''لشوف تيفي'' أن وفدا إعلاميا يمثل قنوات دولية من أوروبا وأمريكا، زار معتصم 10 آلاف إطار الذين يعتصمون قرب جامعة الفنا بمراكش.

شوف تيفي



كشف مصدر مطلع، ''لشوف تيفي'' أن وفدا إعلاميا يمثل قنوات دولية من أوروبا وأمريكا، زار معتصم 10 آلاف إطار الذين يعتصمون قرب جامعة الفنا بمراكش.

وصرح مصدر ''لشوف تيفي'' من داخل المعتصم، أن الأطر التربوية ستواصل إحتجاجتها بجامع الفنا بمراكش، طيلة المدة التي ستستغرقها أشغال مؤتمر المناخ بمراكش والمحددة بين 7 و18 من الشهر الجاري.

وأوضحت ذات المصادر، أن الوفد الصحفي الدولي قام بتصوير إحتجاج الأطر التربوية، ومكان إقامتهم للمعتصم الذي يتكون من ''الكرطون'' كفراش للأطر، و''الميكا'' كغطاء ضد الأمطار.

هذا، ويواصل الأطر التربوية إعتصامهم وتصعيد إحتجاجهم، لإجبار الحكومة على إدماجهم بشكل مباشر في الوظيفة العمومية، في حين أعلنت وزارة التربية الوطنية عن التعاقد مع 11ألف إطار تربوي، لإمتصاص الخصاص الحاد الذي تعاني منه المدارس العمومية بالمغرب.