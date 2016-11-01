فضيحة من العيار الثقيل.. بعد قضية سعد لمجرد.. سعيد الصنهاجي عريان بالكامل رفقة فتاة..وهذه هي التفاصيل

بعد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد،نشرت صفحة فايسبوكية فضيحة من العير الثقيل، ويتعلق الأمر بمقطع فيديو قيل إنه لفنان الأغنية الشعبية سعيد الصنهاجي،ظهر عاريا رفقة فتاة ومجموعة من أصدقائه، كما قالت

''شوف تيفي''



بعد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد،نشرت صفحة فايسبوكية فضيحة من العير الثقيل، ويتعلق الأمر بمقطع فيديو قيل إنه لفنان الأغنية الشعبية سعيد الصنهاجي،ظهر عاريا رفقة فتاة ومجموعة من أصدقائه، كما قالت هذه الصفحة.



وظهر الصنهاجي في الفيديو وهو يتبادل أطراف الحديث مع المتواجدين معه دون أن يدري بأن هناك من يقوم بتصويره.



وتفاعل عشاق سلطان الطرب الشعبي بكثافة، حيث رفض العديد منهم التصديق، موضحين بأن الأمر مجرد مؤامرة لتشويه سمعة الصنهاجي، بينما أكد آخرون بأن الشخص الذي ظهر في الفيديو هو الصنهاجي.



ونعتذر لمتتبعي ''شوف تيفي'' عن عدم إدراج الفيديو مع المادة نظرا لمدونه غير الأخلاقي.





