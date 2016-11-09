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بالصورة.. فنانة مصرية توجه كلمات مؤثرة للملك محمد السادس بخصوص سعد لمجرد
بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 18:56 بالصورة.. فنانة مصرية توجه كلمات مؤثرة للملك محمد السادس بخصوص سعد لمجرد | بوليتيك
بالصورة.. فنانة مصرية توجه كلمات مؤثرة للملك محمد السادس بخصوص سعد لمجرد
نشرت الفنانة المصرية ''زينة'' على حسابها بالانستغرام تدوينة مؤثرة، عبرت من خلالها عن إعجابها الكبير بالملك محمد السادس ووجهت له الشكر والثناء لمواقفه النبيلة في مساعدة أبناء شعبه ومن بينهم الفنان

''شوف تيفي''

نشرت الفنانة المصرية ''زينة'' على حسابها بالانستغرام تدوينة مؤثرة، عبرت من خلالها عن إعجابها الكبير بالملك محمد السادس ووجهت له الشكر والثناء لمواقفه النبيلة في مساعدة أبناء شعبه ومن بينهم الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بفرنسا.

وكتب زينة في تديونتها '' صباح الفل أنا كل يوم احترامي وتقديري بيزيد بي ملك المغرب إنه يساند المواطن المغربي بصرف النظر إنه نجم وفنان#سعد_المجرد .. ملك عظيم بيحب شعبه وعلشان كده فهمت ليه#الشعب_المغربي بيموت فيه ...وكل يوم احترامي وتقديري بيزيد لملك الرحمة#ملك_المغرب''.

وتفاعل عشاق الممثلة المصرية بكثافة مع تديونتها، معبرين بدورهم عن حبهم وإعجابهم بالملك محمد السادس متمنين في الوقت ذاته أن يتم الإفراج عن الفنان المغربي سعد لمجرد في القريب العاجل.

فنانة مصرية توجه كلمات مؤثرة للملك محمد السادس بخصوص سعد لمجرد

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