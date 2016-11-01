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فيديو يشعل الفايسبوك..بوليسي شانق على مواطن وها شنو كيقول ليه
بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 18:39 فيديو يشعل الفايسبوك..بوليسي شانق على مواطن وها شنو كيقول ليه | مجتمع
فيديو يشعل الفايسبوك..بوليسي شانق على مواطن وها شنو كيقول ليه
تداولت صفحات فايسبوكية اليوم الأربعاء، مقطع فيديو مثير، يُظهر قيام رجل شرطة بإمساك مواطن بالقوة.

''شوف تيفي''

تداولت صفحات فايسبوكية اليوم الأربعاء، مقطع فيديو مثير، يُظهر قيام رجل شرطة بإمساك مواطن بالقوة.
وحسب متداولي هذا الفيديو، فإن الشرطي وكما ظهر في الفيديو، قال خلال إمساكه بالمواطن لأسباب لم يتم الكشف عنها ''أنت ماشي راجل''.
وطالب النشطاء في تفاعلهم الكبير مع هذا الفيديو، الجهات المسؤولة بالكشف عن تفاصيله وعن أسباب الخلاف الواقع بين الشرطي والمواطن بالشارع العام.

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