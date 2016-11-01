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بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 18:15 فضيحة جديدة تهز العملاق سامسونغ | اقتصاد
فضيحة جديدة تهز العملاق'' سامسونغ''
نقلت وكالة رويترز للأنباء، أن ''ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية داهموا مقر شركة ''سامسونغ'' للإلكترونيات في إطار تحقيق بشأن فضيحة سياسية تورّطت فيها رئيسة كوريا الجنوبية، باك جون هاي، بالإضافة

شوف تيفي
نقلت وكالة رويترز للأنباء، أن ''ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية داهموا مقر شركة ''سامسونغ'' للإلكترونيات في إطار تحقيق بشأن فضيحة سياسية تورّطت فيها رئيسة كوريا الجنوبية، باك جون هاي، بالإضافة لصديقة لها يُعتقد أنها استغلت نفوذها للتدخل في شؤون الدولة''.

ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس فإن ''السلطات الكورية الجنوبية تسمح لسامسونغ بإخفاء تفاصيل هامة حول مخاطر العمل، كما وثقت مجموعة سلامة العمال في كوريا أكثر من 200 حالة من حالات الأمراض الخطيرة التي ربما ترتبط بالتعرض للمواد الكيميائية المستخدمة في مصانع سامسونغ، وتشمل أمراض سرطان الدم، وسرطان الغدد الليمفاوية، والتصلب المتعدد ومرض الذئبة'' طبقاً لما نقله موقع BGR.
وقد جاءت هذه المداهمة في الوقت الذي لا تزال تعاني سامسونغ فيه، للخروج من أزمتها بعد سحبها هاتف جالاكسي نوت 7 من الأسواق نتيجة لمشكلة احتراق البطارية، والذي كبد الشركة خسائر مادية ضخمة.

هذه الفضيحة لم تكن الأولى لسامسونغ بل سبقها عدد من الفضائح والضربات التي تلقتها سامسونغ هذا العام بدءاً من احتراق بطاريات جالاكسي نوت 7 وانفجارها، إلى حظر الهاتف من المطارات ثم انفجار غسالاتها في أميركا.

وسحبت سامسونغ ملايين الأجهزة من هاتفها غالاكسي نوت 7 بعد شهر فقط من طرحه، نتيجة اكتشاف عيب فني يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته، وربما اشتعال النار فيه.

 

 

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