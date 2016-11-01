 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة من العيار الثقيل.. بعد قضية سعد لمجرد.. سعيد الصنهاجي عريان بالكامل رفقة فتاة..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

فضيحة من العيار الثقيل.. بعد قضية سعد لمجرد.. سعيد الصنهاجي عريان بالكامل رفقة فتاة..وهذه هي

بالصورة.. فنانة مصرية توجه كلمات مؤثرة للملك محمد السادس بخصوص سعد لمجرد | بوليتيك

بالصورة.. فنانة مصرية توجه كلمات مؤثرة للملك محمد السادس بخصوص سعد لمجرد

فيديو يشعل الفايسبوك..بوليسي شانق على مواطن وها شنو كيقول ليه | مجتمع

فيديو يشعل الفايسبوك..بوليسي شانق على مواطن وها شنو كيقول ليه

الملك والرئيس السنغالي يترأسان حفل تقديم أشغال مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية-السنغالية | بوليتيك

الملك والرئيس السنغالي يترأسان حفل تقديم أشغال مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية-السنغالية

فضيحة جديدة تهز العملاق سامسونغ | اقتصاد

فضيحة جديدة تهز العملاق'' سامسونغ''

فضيحة جديدة تهز العملاق سامسونغ | اقتصاد

فضيحة جديدة تهز العملاق'' سامسونغ''

إجتماع اللمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مباشرة بعد وصول عزيز أخنوش من السنغال | بوليتيك

إجتماع اللمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مباشرة بعد وصول ''عزيز أخنوش'' من السنغال

عاجل: قاضي قصر العدالة يبث في آخر فرصة للفنان سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل: قاضي قصر العدالة يبث في آخر فرصة للفنان سعد لمجرد

مثير وبالصور.. هذه هي شقة ترامب المرصعة بالذهب | دولي

مثير وبالصور.. هذه هي شقة ترامب المرصعة بالذهب

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

إجتماع اللمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مباشرة بعد وصول ''عزيز أخنوش'' من السنغال
بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 17:45 إجتماع اللمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مباشرة بعد وصول عزيز أخنوش من السنغال | بوليتيك
إجتماع اللمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مباشرة بعد وصول ''عزيز أخنوش'' من السنغال
كشفت مصادر مطلعة، أن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار سيعقد إجتماعا مساء اليوم الأربعاء بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

شوف تيفي 

كشفت مصادر مطلعة، أن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار سيعقد إجتماعا مساء اليوم الأربعاء بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

وقالت ذات المصادر، إن الإجتماع الأول للحزب بعد إنتخاب عزيز أخنوش، سيعقد حوالي الساعة الخامسة من مساء اليوم بعد عودة الرئيس الرابع في تاريخ الحزب من جمهورية السنغال، التي حل بها للمشاركة في توقيع عدة إتفاقيات برئاسة الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية السنغال ''ماكي سال''.

وقالت ذات المصادر، أن جدول أعمال الإجتماع، سيناقش الخطاب الملكي الأخيرة بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء، وبعض القضايا التنظيمية الخاصة بالحزب.

ولم تستبعد ذات المصادر، مناقشة الوضعية التي توقفت عندها المفاوضات لتشكيل الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران، حيث ينتظر أن تتداول قيادة الحزب في موقفها من الدخول للحكومة.



إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الإجتماع المكتب السياسي الأحرارأخنوش شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة.. فنانة مصرية توجه كلمات مؤثرة للملك محمد السادس بخصوص سعد لمجرد | بوليتيك

بالصورة.. فنانة مصرية توجه كلمات مؤثرة للملك محمد السادس بخصوص سعد لمجرد

الملك والرئيس السنغالي يترأسان حفل تقديم أشغال مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية-السنغالية | بوليتيك

الملك والرئيس السنغالي يترأسان حفل تقديم أشغال مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية-السنغالية

عقوبات صارمة ضد أعضاء البيجيدي الذين يستعملون رموز الحزب في مواقع التواصل الإجتماعي وفق قاعدة الرأي حر والقرار ملزم | بوليتيك

عقوبات صارمة ضد أعضاء ''البيجيدي'' الذين يستعملون رموز الحزب في مواقع التواصل الإجتماعي وفق قاعدة '' الرأي حر والقرار ملزم''

بالفيديو | شاهد ما قاله بنكيران عن الرئيس الامريكي الجديد ترامب ! | بوليتيك

بالفيديو | شاهد ما قاله بنكيران عن الرئيس الامريكي الجديد ترامب !

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من جديد..أطباء الغد يحتجون بالبيضاء تحت شعار طحن مو(فيديو) | خارج البلاطو
منذ 52 دقيقة

من جديد..أطباء الغد يحتجون بالبيضاء تحت شعار ''طحن مو''(فيديو)

صديق سـعد لـمجرد من فرنسا يكشف عن حقائق جديدة ويصرح لقضية مْخَربْقَة مزيان، هادشي كايْسَطِّي !! | زووم

صديق سـعد لـمجرد من فرنسا يكشف عن حقائق جديدة ويصرح ''لقضية مْخَربْقَة مزيان، هادشي كايْسَطِّي'' !!

رئيس أمريكا ترامب في المصارعة الحرة كما لم ترونه من قبل | زووم

رئيس أمريكا ترامب في المصارعة الحرة كما لم ترونه من قبل

خبر اليوم : الصدمة الكبرى..ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية | خبر اليوم

خبر اليوم : الصدمة الكبرى..ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فضيحة من العيار الثقيل.. بعد قضية سعد لمجرد.. سعيد الصنهاجي عريان بالكامل رفقة فتاة..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
منذ 14 دقيقة

فضيحة من العيار الثقيل.. بعد قضية سعد لمجرد.. سعيد الصنهاجي عريان بالكامل رفقة فتاة..وهذه هي

بالصورة.. فنانة مصرية توجه كلمات مؤثرة للملك محمد السادس بخصوص سعد لمجرد | بوليتيك

بالصورة.. فنانة مصرية توجه كلمات مؤثرة للملك محمد السادس بخصوص سعد لمجرد

فيديو يشعل الفايسبوك..بوليسي شانق على مواطن وها شنو كيقول ليه | مجتمع

فيديو يشعل الفايسبوك..بوليسي شانق على مواطن وها شنو كيقول ليه

الملك والرئيس السنغالي يترأسان حفل تقديم أشغال مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية-السنغالية | بوليتيك

الملك والرئيس السنغالي يترأسان حفل تقديم أشغال مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية-السنغالية

﻿ ﻿
اليوم 08:21 GMT

عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.