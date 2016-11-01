إجتماع اللمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مباشرة بعد وصول ''عزيز أخنوش'' من السنغال

كشفت مصادر مطلعة، أن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار سيعقد إجتماعا مساء اليوم الأربعاء بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار سيعقد إجتماعا مساء اليوم الأربعاء بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

وقالت ذات المصادر، إن الإجتماع الأول للحزب بعد إنتخاب عزيز أخنوش، سيعقد حوالي الساعة الخامسة من مساء اليوم بعد عودة الرئيس الرابع في تاريخ الحزب من جمهورية السنغال، التي حل بها للمشاركة في توقيع عدة إتفاقيات برئاسة الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية السنغال ''ماكي سال''.

وقالت ذات المصادر، أن جدول أعمال الإجتماع، سيناقش الخطاب الملكي الأخيرة بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء، وبعض القضايا التنظيمية الخاصة بالحزب.

ولم تستبعد ذات المصادر، مناقشة الوضعية التي توقفت عندها المفاوضات لتشكيل الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران، حيث ينتظر أن تتداول قيادة الحزب في موقفها من الدخول للحكومة.





