عاجل: قاضي قصر العدالة يبث في آخر فرصة للفنان سعد لمجرد

في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، ينظر اليوم الأربعاء، قاضي التحقيق بقصر العدالة بباريس في طلب ''القضاء الجماعي'' الذي تقدم به دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية اتهامه بالاغتصاب

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في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، ينظر اليوم الأربعاء، قاضي التحقيق بقصر العدالة بباريس في طلب ''القضاء الجماعي'' الذي تقدم به دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية اتهامه بالاغتصاب من طرف فتاة من جنسية فرنسية يوم الأربعاء من أكتوبر الماضي





و جاء قرار دفاع المعلم، لتمكين المجرد من المتابعة في حالة سراح في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا بالمغرب والبت فيها خلال أجل أسبوع .



و كانت هيئة دفاع لمجرد قد تفاجأت بقرار محكمة الاستئناف الصادر يوم الاثنين، حيث كانت تأمل في أن يغادر موكلها سجن ''فلوري'' خلال الأسبوع الجاري.