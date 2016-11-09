مثير وبالصور.. هذه هي شقة ترامب المرصعة بالذهب

فور الإعلان عن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية الرئاسية، تناقلت كبريات الصحف العالمية صورا لشقته الموجود ببرجه الشهير ''ترامب تور'' بولاية نيويورك .

''شوف تيفي''

فور الإعلان عن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية الرئاسية، تناقلت كبريات الصحف العالمية صورا لشقته الموجود ببرجه الشهير ''ترامب تور'' بولاية نيويورك .

وتظهر هذه الصور التي تفاعل معها النشطاء بشكل كبير، الشكل المذهل لشقة ترامب من الداخل، حيث قام بترصيعها وتزيينها بالذهب.

ويعتبر ترامب المثير للجدل من أغنى أغنياء الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لامتلاكه للعديد من الشركات الكبرى، وخاصة تلك المتخصصة في العقار.