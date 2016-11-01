الإطاحة بـ ''القرع'' أحد أبرز مروجي الماحيا والحشيش في تارودانت

تمكنت المصالح الأمنية بتارودانت،أخيراً، من وضع حد لنشاط أحد أبرز مروجي مسكر ماء الحياة ''الماحيا'' ومادة ''الحشيش.

''شوف تيفي''



تمكنت المصالح الأمنية بتارودانت،أخيراً، من وضع حد لنشاط أحد أبرز مروجي مسكر ماء الحياة ''الماحيا'' ومادة ''الحشيش.



وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الأمر يتعلق بالملقب بـ''القرع''، والذي نجحت عناصر الأمن في إيقافه على مستوى ''الواد الواعر'' بعد عملية مطاردة شاقة إثر محاولته الفرار من على سطح منزله أثناء محاصرته.

وأضاف المصدر ذاته بأن عملية التفتيش، التي أنجزت بشأن هذه القضية ،أنجزت عن حجز كميات مهمة من مسكر ''ماء الحياة''، بالإضافة إلى كمية من القنب الهندي الممزوج بالتبغ المهرب، وقد بين البحث الأولي كما مع ''القرع'' بأنه مبحوث عنه لأجل نفس الجرائم.



