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انفراد وبالصورة..هذا هو عبد العاطي الطفل الذي عثر عليه جثة متفحمة بالجديدة
بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 17:03 انفراد وبالصورة..هذا هو عبد العاطي الطفل الذي عثر عليه جثة متفحمة بالجديدة | حوادث و حقوق
انفراد وبالصورة..هذا هو عبد العاطي الطفل الذي عثر عليه جثة متفحمة بالجديدة
حصلت ''شوف تيفي'' على صورة الطفل ''عبد العاطي'' البالغ قيد حياته 6 سنوات، والذي عثر عليه بمنطقة الجرف الأصفر ضواحي الجديدة، جثة هامدة ومتفحمة.

"شوف تيفي"

 

حصلت "شوف تيفي" على صورة الطفل "عبد العاطي" البالغ قيد حياته 6 سنوات، والذي عثر عليه بمنطقة الجرف الأصفر ضواحي الجديدة، جثة هامدة ومتفحمة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الطفل قتل بطريقة بشعة تهز النفوس وتدمي القلوب،وهو الأمر الذي أدخل الرعب والهلع الشديد لسكان دوار ولاد الشاوي الذي يقطن به.

وأضاف المصدر ذاته بأن الهالك ينتمي لعائلة بسيطة معروفة بالدوار المذكور بطيبتها وبسمعتها الجيدة، موضحا بأن تفاصيل الجريمة ما تزال مجهولة إلى حدود اللحظة.

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الصورة الطفل الهالك عبد العاطي الجرف الأصفر

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