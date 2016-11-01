فيديو خطير.. معركة دامية بين مسلحين وعامل نظافة بوجدة

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته 3 دقائق، يُظهر تفاصيل معركة دامية بين أشخاص قيل بأنهم مخمورون وعامل نظافة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته 3 دقائق، يُظهر تفاصيل معركة دامية بين أشخاص قيل بأنهم مخمورون وعامل نظافة.

وعلاقة بالموضوع فقد كشفت مصادر محلية، بأن معركة نشبت بحي غار البارو بوجدة، بين عامل نظافة وشابين في حالة سكر طافح، موضحة بأنه تم تبادل العنف خلالها بواسطة الأسلحة البيضاء.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مجموعة من المواطنين، تدخلوا واستطاعوا فك النزاع بين أطراف هذه المعركة التي كادت أن تنتهي بجريمة بشعة.