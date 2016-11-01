عقوبات صارمة ضد أعضاء ''البيجيدي'' الذين يستعملون رموز الحزب في مواقع التواصل الإجتماعي وفق قاعدة '' الرأي حر والقرار ملزم''

صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء أمس الثلاثاء في إجتماعها العادي برئاسة عبد الإله بن كيران، عن مذكرة ضوابط تناول القضايا التنظيمية الداخلية وإستعمال إسم ''المصباح'' ورمزه في فضاءات

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صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء أمس الثلاثاء في إجتماعها العادي برئاسة عبد الإله بن كيران، عن مذكرة ضوابط تناول القضايا التنظيمية الداخلية وإستعمال إسم "المصباح" ورمزه في فضاءات التواصل الإجتماعي من قبل أعضاء الحزب.

وكشفت مصادر حضرت الإجتماع، "أن الأمانة العامة ثمنت الدور الذي لعبته التكنولوجيا ومواقع التواصل الإجتماعي، من تحقيق عدة مكتسبات في التفاعل الإيجابي مع عموم المواطنين والأعضاء"، كما أن المذكرة التي صودق عليها والتي سيتم تعميمها قريبا على الأجهزة التنظيمية للحزب، "قننت" حرية التعبير المضمونة في الحزب، لكن وفق قاعدة "الرأي حر والقرار ملزم".

وقالت ذات المصادر، أن المذكرة الجديدة للحزب، تقوم على خمس بنود تحدد كيفية استعمال أعضاء الحزب لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث أن البند الأول تحدث عن "المكان الطبيعي للتداول في الشؤون الحزبية هو مؤسسات الحزب وهيئاته المسؤولة وذلك وفق الاختصاصات المخولة لكل هيئة من هيئاته المركزية أو المجالية أو الموازية"، فيما البند الثاني من المذكرة " فحصر استعمال الصفحات التي لها علاقة بالحزب في الإخبار فقط، مع إمكانية استثناء تشكيل تلك الصفحات مجالا للاستشارة من طرف مسؤول الهيئة المعنية قبل اتخاذ القرار في الاستعجال وتعذر انعقاد الهيئات".

أما البند الثالث من المذكرة، فينص على "أنه لا يحق لأي عضو في الحزب أن يقوم بمبادرة منه أو باتفاق مع مجموعة من مناضلي الحزب أو غيرهم من خارج الهيئات المسؤولة أن يؤسسوا فضاء تواصليا موسوما بعلامة الحزب "PJD" أو رمز "المصباح"، فيما البند الرابع فكشف عن الكيفية التي يجوز بها "ضم أعضاء الحزب وإشراكهم في الصفحات والمجموعات التواصلية بناء على رغبتهم وطلبهم أو باقتراح من مدير المجموعة أو الصفحة وقبول المعني، ولا يحق إدراج أسماء الأعضاء دون رغبتهم، وذلك على الخصوص بالنسبة للمجموعات المستعملة لتطبيق "واتس آب" (WhatsApp)".

فيما البند الخامس والأخير من المذكرة، "فيبيح لأعضاء الحزب أن يعبروا عن آرائهم الحرة ضمن حساباتهم الإلكترونية الخاصة، وذلك في إطار مبادئ الحزب وثوابته وفي احترامٍ للضوابط الأخلاقية وآداب الحوار والنقاش مع مراعاة الضوابط التنظيمية".

وإختتمت المذكرة التي وافقت عليها الأمانة العامة للحزب، على أن "أي إخلال بالضوابط المنصوص عليها في أنظمة الحزب وقراراته التنظيمية يفتح المجال للمتابعات الانضباطية طبقا للمساطر الحزبية الجاري به العمل، وفي "إطار احترام مشروعية المؤسسات والمسؤولين والاحتكام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والالتزام بقرارات الهيئات الحزبية".

وينتظر أن تخلق المذكرة الجديدة نقاشا مطولا بين أعضاء البيجدي والمتعاطفين معه على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أن الأمانة العامة لجأت لسياسة "العصا والجزرة" حيث أشادت بنتائج نجاح التواصل بين الحزب والمواطنين على الفايسبوك من جهة، فيما تلوح بعقوبات قاسية ضد من يستعمل رموز الحزب حتى من الأعضاء من جهة ثانية.

وتأتي المذكرة الجديدة، بعد التصريح السابق لبن كيران الذي وصف أصحاب بعض الصفحات التي تستعمل رمز الحزب بالفايسبوك "بالصكوعا والمدوخين" طالبا منهم "التيساع"، كما أن المذكرة جاءت أياما قليلة بعد نقاش حول تاريخ المؤتمر العادي للحزب المنتظر صيف السنة المقبلة، لإختيار أمين عام جديد للحزب خلفا لبن كيران الذي قضى ولايتين المسموح بهما في القانون التنظيمي للحزب.