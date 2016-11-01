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فيديو | زلزال يهز أسواق المال العالمية، وتراجع للدولار والنفط بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية
بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 16:07 فيديو | زلزال يهز أسواق المال العالمية، وتراجع للدولار والنفط بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية | دولي
فيديو | زلزال يهز أسواق المال العالمية، وتراجع للدولار والنفط بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية
فيديو | زلزال يهز أسواق المال العالمية، وتراجع للدولار والنفط بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية

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فيديو | زلزال يهز أسواق المال العالمية وتراجع للدولار والنفط بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية

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اليوم 08:21 GMT

عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

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