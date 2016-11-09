بالصورة..كوبل مغربي متزوج التقى بالملك محمد السادس في دكار..وهذه هي التفاصيل

نشر سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس على صفحته الفايسبوكية، صورة جمعت الملك محمد السادس بشاب وزوجته خلال لقائهما به بالعاصمة السنغالية دكار.



"شوف تيفي"



نشر سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس على صفحته الفايسبوكية، صورة جمعت الملك محمد السادس بشاب وزوجته خلال لقائهما به بالعاصمة السنغالية دكار.

وأوضح البحري بأن "الكوبل"، أخبره بأنهما التقيا بالملك محمد السادس، وأخبراه بعد تبادل التحية بأنهما يدرسان الطب بالسنغال، ليقوم الملك بتشجيعهما والدعاء معهما قائلا "الله يسهل عليكم".

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، حل بدولة السنغال، الأحد الماضي، وألقى منها خطابا تاريخيا بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.