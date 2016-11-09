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مثير وبالصور.. عندليب الأغنية الشعبية الداودي يدلي بصوته في الانتخابات الأمريكية..وها على شكون صوت
بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 14:53 مثير وبالصور.. عندليب الأغنية الشعبية الداودي يدلي بصوته في الانتخابات الأمريكية..وها على شكون صوت | ثقافة و فنون
مثير وبالصور.. عندليب الأغنية الشعبية الداودي يدلي بصوته في الانتخابات الأمريكية..وها على شكون صوت
توصلت ''شوف تيفي'' بصور لعندليب الأغنية الشعبية عبد الله الداودي، تُظهر هذا الأخير وهو يدلي بصوته في الانتخابات الأمريكية الرئاسية أمس الثلاثاء، بأحد مكاتب التصويت بالولايات المتحدة الأمريكية.

"شوف تيفي"

 

توصلت "شوف تيفي" بصور لعندليب الأغنية الشعبية عبد الله الداودي، تُظهر هذا الأخير وهو يدلي بصوته في الانتخابات الأمريكية الرئاسية أمس الثلاثاء، بأحد مكاتب التصويت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الداودي أدلى بصوته بصفته مواطنا أمريكيا، نظرا لتوفره على الجنسية الأمريكية.

وأوضح المصدر ذاته بأن هناك احتمالا كبيرا بأن يكون الداودي قد صوت لصالح الخاسرة في الانتخابات هيلاري كلينتون.

 

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المغرب شوف تيفي عبد اله الداودي الانتخابات الأمريكية الرئاسية هيلاري كلينتون

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