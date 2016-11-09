عاجل وبالصور.. هذا ما يقع في مكان العثور على جثة طفل متفحمة بالجديدة

علمت ''شوف تيفي'' بأن منطقة الجرف الأصفر بضواحي الجديدة، التي عثر بها على جثة طفل متفحمة، تعرف في هذه اللحظات تجمع العشرات من المواطنين.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن منطقة الجرف الأصفر بضواحي الجديدة، التي عثر بها على جثة طفل متفحمة، تعرف في هذه اللحظات تجمع العشرات من المواطنين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فبعد مصالح الدرك الملكي، وصلت الشرطة العلمية إلى مسرح الواقعة لجمع الأدلة المحيطة بالجثة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الجديدة.

وأضاف المصدر ذاته بأنه تم فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات مقتل الطفل "عبد العاطي" البالغ قيد حياته 6 سنوات، وأيضا للتعرف على هوية المجرم الرئيسي في النازلة.