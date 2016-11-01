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الرميد يتوج الموظفين المتميزين بوزارته لسنة 2016
بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 14:23 الرميد يتوج الموظفين المتميزين بوزارته لسنة 2016 | بوليتيك
الرميد يتوج الموظفين المتميزين بوزارته لسنة 2016
أشرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على مراسيم تتويج الموظفين المتميزين برسم سنة 2016، والبالغ عددهم 13 موظفا يمثلون مختلف الوحدات الإدارية للإدارة المركزية.

شوف تيفي

أشرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على مراسيم تتويج الموظفين المتميزين برسم سنة 2016، والبالغ عددهم 13 موظفا يمثلون مختلف الوحدات الإدارية للإدارة المركزية.

وتوجت وزارة العدل والحريات، الفائزين بمسابقة "الموظف المتميز، برسم سنة 2016، وذلك خلال فعاليات الأبواب المفتوحة للوزارة المنظمة يومي 03 و04 نونبر من الشهر الجاري.

وحسب بلاغ للوزارة، وصل عدد المعنيين بالترشيح لهذه المسابقة 1117 قاضيا وموظفا، في حين بلغ عدد المترشحين 162 موظفا يمثلون مختلف الوحدات الإدارية للإدارة المركزية، فيما بلغ عدد المصوتين فعليا، 615 مصوتا، بنسبة بلغت 55 في المائة.

وجاء تنظيم هذه المسابقة، "إعترافا بجهود المتميزين والمتميزات من موظفي وموظفات الإدارة المركزية، وتشجيعا لهم على مزيد من البدل والعطاء في إطار البحث المتواصل عن آليات جديدة للرفع من أداء وإنتاجية المرافق الإدارية" يضيف البلاغ.

وأضاف منطوق بلاغ الوزارة، أنها وضعت معايير موضوعية لضمان المساواة والتنافس الحر والنزيه بين المرشحين أهمها، المواظبة والإخلاص والتألق في العمل، والمردودية والإنتاج، القدرة على الابتكار والتواصل.
وأكد البلاغ أنه من المنتظر أن تنظم مختلف محاكم المملكة هذه المسابقة تزامنا مع الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2017 على صعيد محاكم الاستئناف، وبعدها على صعيد باقي المحاكم.

 

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