عاجل.. يا ربي السلامة: العثور على طفل محروق بالجديدة..تفاصيل صادمة

"شوف تيفي"
عُثر قبل قليل، بمنطقة الجرف الأصفر على مستوى طريق سيدي عابد ضواحي مدينة الجديدة على جثة طفل محروقة بالكامل.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المكان الذي تم به العثور على الطفل يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبيرة، حيث يتواجد العشرات من رجال الدرك الملكي في انتظار وصول رجال الشرطة العلمية.
وأضاف المصدر ذاته بأن الأمر يتعلق بطفل يدعى "عبد العاطي" يبلغ قيد حياته 6 سنوات، اختفى عن الأنظار من دوار ولاد بنشيخ قبل يومين، وهو ما جعل عائلته تتقدم لمصالح الدرك بشكاية بالموضوع بعد قيامهم بالبحث في آبار الدوار مخافة سقوط بأحدها.
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