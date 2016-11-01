 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو | شاهد ما قاله بنكيران عن الرئيس الامريكي الجديد ترامب ! | بوليتيك

بالفيديو | شاهد ما قاله بنكيران عن الرئيس الامريكي الجديد ترامب !

مثير وبالصور.. عندليب الأغنية الشعبية الداودي يدلي بصوته في الانتخابات الأمريكية..وها على شكون صوت | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. عندليب الأغنية الشعبية الداودي يدلي بصوته في الانتخابات الأمريكية..وها على شكون صوت

عاجل وبالصور.. هذا ما يقع في مكان العثور على جثة طفل متفحمة بالجديدة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. هذا ما يقع في مكان العثور على جثة طفل متفحمة بالجديدة

الرميد يتوج الموظفين المتميزين بوزارته لسنة 2016 | بوليتيك

الرميد يتوج الموظفين المتميزين بوزارته لسنة 2016

عاجل.. يا ربي السلامة: العثور على طفل محروق بالجديدة..تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

عاجل.. يا ربي السلامة: العثور على طفل محروق بالجديدة..تفاصيل صادمة

هذا ما قام به أوباما بعد فوز ترامپ برئاسة الولايات المتحدة الامريكية | دولي

هذا ما قام به أوباما بعد فوز ''ترامپ '' برئاسة الولايات المتحدة الامريكية

إيقاف شخص رفقة خليلته وبحوزتهما ثلاثة أسلحة بيضاء في إنزكان | حوادث و حقوق

إيقاف شخص رفقة خليلته وبحوزتهما ثلاثة أسلحة بيضاء في إنزكان

تفاصيل محزنة..مصدر قريب من هيئة الدفاع عن لمجرد: سعد مشا فيها وغادي يدوز الحبس.. | ثقافة و فنون

تفاصيل محزنة..مصدر قريب من هيئة الدفاع عن لمجرد: سعد مشا فيها وغادي يدوز الحبس..

بعد فوز ترامب.. مغاربة متخوفون من تبخر حلم الهجرة لأمريكا وإلغاء قرعة مريكان | مجتمع

بعد فوز ترامب.. مغاربة متخوفون من تبخر حلم الهجرة لأمريكا وإلغاء قرعة مريكان

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

هذا ما قام به أوباما بعد فوز ''ترامپ '' برئاسة الولايات المتحدة الامريكية
بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 14:12 هذا ما قام به أوباما بعد فوز ترامپ برئاسة الولايات المتحدة الامريكية | دولي
هذا ما قام به أوباما بعد فوز ''ترامپ '' برئاسة الولايات المتحدة الامريكية
اتصل الرئيس الأميركي باراك أوباما بالرئيس المنتخب دونالد ترامب هاتفيا اليوم الأربعاء، وهنأه بفوزه ودعاه إلى الحلول بالبيت الأبيض، غدا الخميس لإجراء محادثات تتعلق بانتقال السلطة.

"شوف تيفي"

 

اتصل الرئيس الأميركي باراك أوباما بالرئيس المنتخب دونالد ترامب هاتفيا اليوم الأربعاء، وهنأه بفوزه ودعاه إلى الحلول بالبيت الأبيض، غدا الخميس لإجراء محادثات تتعلق بانتقال السلطة.

وحسب بيان صادر عن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست ،فقد اتصل أوباما بالمرشحة الديموقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون وأعرب لها عن "إعجابه بالحملة الانتخابية التي قامت بها في أنحاء البلاد".

 

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البيت الأبيض السلطة البلاد هيلاري كلينتون أوباما دونالد ترامب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

المغنية العالمية كاتي بيري تتنبأ بمستقبل سيء للولايات المتحدة بعد نجاح دونالد ترامب | دولي

المغنية العالمية كاتي بيري تتنبأ بمستقبل سيء للولايات المتحدة بعد نجاح دونالد ترامب

عاجل.. وزير إسرائيلي في تعليق على فوز ترامب: انتهت فكرة تكوين دولة فلسطينية | دولي

عاجل.. وزير إسرائيلي في تعليق على فوز ترامب: انتهت فكرة تكوين دولة فلسطينية

إسبانيا تعتقل 4 أشخاص في مدينة سبتة المحتلة للاشتباه في صلتهم بأنشطة إسلامية | دولي

إسبانيا تعتقل 4 أشخاص في مدينة سبتة المحتلة للاشتباه في صلتهم بأنشطة إسلامية

هذا ما قام به الرئيس الروسي بوتين بعد وصول ترامب للبيت الأبيض | دولي

هذا ما قام به الرئيس الروسي بوتين بعد وصول ترامب للبيت الأبيض

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بلاك جاكوار..معنديش لفلوش باش نمشي ناخد الجائزة ديالي من ميريكان و أنا مكنطلبش | بــووز
منذ 40 ثانية

بلاك جاكوار..معنديش لفلوش باش نمشي ناخد الجائزة ديالي من ميريكان و أنا مكنطلبش

بالفيديو | مقطع من ظهور دونالد ترامب في فيلم Home alone الشهير وشرط غريب وراء هذا الظهور | قنوات أخرى

بالفيديو | مقطع من ظهور دونالد ترامب في فيلم '' Home alone '' الشهير وشرط غريب وراء هذا الظهور

الملك محمد السادس يبعث رسالة تهنئة الى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وهذه مضامينها | قنوات أخرى

الملك محمد السادس يبعث رسالة تهنئة الى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وهذه مضامينها

بالفيديو.. شاهد ترامب عندما حلق شعر منافسه على حلبة المصارعة! | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد ترامب عندما حلق شعر منافسه على حلبة المصارعة!

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو | شاهد ما قاله بنكيران عن الرئيس الامريكي الجديد ترامب ! | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

بالفيديو | شاهد ما قاله بنكيران عن الرئيس الامريكي الجديد ترامب !

مثير وبالصور.. عندليب الأغنية الشعبية الداودي يدلي بصوته في الانتخابات الأمريكية..وها على شكون صوت | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. عندليب الأغنية الشعبية الداودي يدلي بصوته في الانتخابات الأمريكية..وها على شكون صوت

عاجل وبالصور.. هذا ما يقع في مكان العثور على جثة طفل متفحمة بالجديدة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. هذا ما يقع في مكان العثور على جثة طفل متفحمة بالجديدة

الرميد يتوج الموظفين المتميزين بوزارته لسنة 2016 | بوليتيك

الرميد يتوج الموظفين المتميزين بوزارته لسنة 2016

﻿ ﻿
اليوم 08:21 GMT

عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.