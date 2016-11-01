هذا ما قام به أوباما بعد فوز ''ترامپ '' برئاسة الولايات المتحدة الامريكية

اتصل الرئيس الأميركي باراك أوباما بالرئيس المنتخب دونالد ترامب هاتفيا اليوم الأربعاء، وهنأه بفوزه ودعاه إلى الحلول بالبيت الأبيض، غدا الخميس لإجراء محادثات تتعلق بانتقال السلطة.

"شوف تيفي"

اتصل الرئيس الأميركي باراك أوباما بالرئيس المنتخب دونالد ترامب هاتفيا اليوم الأربعاء، وهنأه بفوزه ودعاه إلى الحلول بالبيت الأبيض، غدا الخميس لإجراء محادثات تتعلق بانتقال السلطة.

وحسب بيان صادر عن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست ،فقد اتصل أوباما بالمرشحة الديموقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون وأعرب لها عن "إعجابه بالحملة الانتخابية التي قامت بها في أنحاء البلاد".