إيقاف شخص رفقة خليلته وبحوزتهما ثلاثة أسلحة بيضاء في إنزكان

تمكنت المصالح الأمنية بإنزكان، أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين، من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.



"شوف تيفي"





تمكنت المصالح الأمنية بإنزكان، أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين، من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد تم إيقاف المشتبه فيهما عقب ارتكابهما سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بمنطقة تراست، حيث ضبطت بحوزة الموقوف الأول الأشياء المسروقة وسلاح أبيض عبارة عن "مدية"، قبل أن تسفر الأبحاث المنجزة عن إيقاف الجاني الثاني رفقة خليلته بمنزله بحي تراست وحجز 03 أسلحة بيضاء وهواتف نقالة مشكوك في مصدرها.

وأضاف المصدر ذاته بأن البحث، كشف بأن الموقوفين مبحوث عنهم من طرف المصالح الأمنية بأكادير وأيت ملول، للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.