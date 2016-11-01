تفاصيل محزنة..مصدر قريب من هيئة الدفاع عن لمجرد: سعد مشا فيها وغادي يدوز الحبس..

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قريب من هيئة الدفاع عن سعد لمجرد في القضية التي يتابع فيها حيث تتهمه فتاة فرنسية باغتصابها بفرنسا ، بأن المعلم وحتى إن حصل على تنازل الفتاة الفرنسية فإنه سيقضي عقوبة حبسية.



"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر قريب من هيئة الدفاع عن سعد لمجرد في القضية التي يتابع فيها حيث تتهمه فتاة فرنسية باغتصابها بفرنسا ، بأن المعلم وحتى إن حصل على تنازل الفتاة الفرنسية فإنه سيقضي عقوبة حبسية.

وأوضح ذات المصدر بأن هناك احتمالا بأن تدخل النيابة العامة الفرنسية طرفا في قضية سعد لمجرد إذا ما تنازلت "لوري بريول"، موضحا بأنها أي "النيابة العامة" من الممكن أن تطالب بسجن سعد لمجرد ومتابعته في المنسوب إليه.

وعبر ذات المصدر عن الحزن الكبير للمسار الذي تسير إليه قضية سعد لمجرد، موضحا بأن الأمل يبقى كبيرا في أن تتمكن هيئة الدفاع بقيادة المحامي الفرنسي "إيريك موريتي" من تخفيف العقوبة على الفنان المغربي.