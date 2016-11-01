بعد فوز ترامب.. مغاربة متخوفون من تبخر حلم الهجرة لأمريكا وإلغاء قرعة مريكان

مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن وصول المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض اليوم الأربعاء، عبّر النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي عن تخوفهم الشديد من تبخر حلم بعضهم في الهجرة إلى

"شوف تيفي"



مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن وصول المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض اليوم الأربعاء، عبّر النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي عن تخوفهم الشديد من تبخر حلم بعضهم في الهجرة إلى بلاد العم سام خلال السنوات المقبلة.



وأوضح هؤلاء المغاربة في تعليقهم على فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بأن هذا الأخير أكد في العديد من خطاباته الجماهيرية خلال حملته الانتخابية عن نيته وضع قيود تحد من الهجرة إلى أمريكا وخاصة في وجه المسلمين، معبرين عن تخوفهم من إلغاء ما يطلق عليه المغاربة " قرعة مريكان" أو التقليل من نسبة الحاصلين بالمغرب على فرصة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



جدير بالذكر أن ترامب المعروف بعدائه للمهاجرين المسلمين، تمكن اليوم الأربعاء من الفوز بالرئاسة الأمريكية عقب حصوله على 274 صوت، مقابل حصول منافسته هيلاري كلينتون على 218.





