 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المغنية العالمية كاتي بيري تتنبأ بمستقبل سيء للولايات المتحدة بعد نجاح دونالد ترامب | دولي

المغنية العالمية كاتي بيري تتنبأ بمستقبل سيء للولايات المتحدة بعد نجاح دونالد ترامب

عاجل.. وزير إسرائيلي في تعليق على فوز ترامب: انتهت فكرة تكوين دولة فلسطينية | دولي

عاجل.. وزير إسرائيلي في تعليق على فوز ترامب: انتهت فكرة تكوين دولة فلسطينية

عاجل : فرنسوا هولاند يحذر من مرحلة من الغموض مع انتخاب ترامب ويدعو إلى الوحدة الاوروبية | بوليتيك

عاجل : فرنسوا هولاند يحذر من مرحلة من الغموض مع انتخاب ترامب ويدعو إلى الوحدة الاوروبية

ضربة معلم الدبلوماسية الموازية لحزب الإستقلال تنجح في نسج علاقات مع دونالد ترامب قبل إنتخابه رئيسا لأمريكا.. | بوليتيك

''ضربة معلم '' الدبلوماسية الموازية لحزب الإستقلال تنجح في نسج علاقات مع ''دونالد ترامب'' قبل إنتخابه

صورة تاريخية للملك الراحل الحسن الثاني مع الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب | بوليتيك

صورة تاريخية للملك الراحل الحسن الثاني مع الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية ''دونالد

إسبانيا تعتقل 4 أشخاص في مدينة سبتة المحتلة للاشتباه في صلتهم بأنشطة إسلامية | دولي

إسبانيا تعتقل 4 أشخاص في مدينة سبتة المحتلة للاشتباه في صلتهم بأنشطة إسلامية

الأحرار مجبر على التخلي عن الإتحاد الدستوري للدخول إلى الحكومة والحركة الشعبية خارج حسابات بن كيران | بوليتيك

الأحرار مجبر على التخلي عن الإتحاد الدستوري للدخول إلى الحكومة والحركة الشعبية خارج حسابات بن

عاجل:بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية..هذا ما قاله الملك محمد السادس لدونالد ترامب | بوليتيك

عاجل:بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية..هذا ما قاله الملك محمد السادس لدونالد ترامب

عاجل.. عملية إنقاذ ثمانية بحارة بالمحمدية | حوادث و حقوق

عاجل.. عملية إنقاذ ثمانية بحارة بالمحمدية

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

عاجل.. العاهل السعودي يوجه رسالة لـ ترامب بخصوص الشرق الأوسط بعد انتخابه رئيسا لأمريكا
بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 13:20 عاجل.. العاهل السعودي يوجه رسالة لـ ترامب بخصوص الشرق الأوسط بعد انتخابه رئيسا لأمريكا | بوليتيك
عاجل.. العاهل السعودي يوجه رسالة لـ ترامب بخصوص الشرق الأوسط بعد انتخابه رئيسا لأمريكا
Pبعث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى دونالد ترامب بعد الإعلان عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

"شوف تيفي"

 

Pبعث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى دونالد ترامب بعد الإعلان عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وتمنى العاهل السعودي في برقيته أن يوفق ترامب في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأشاد الملك السعودي في برقيته، بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية العاهل السعودي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل : فرنسوا هولاند يحذر من مرحلة من الغموض مع انتخاب ترامب ويدعو إلى الوحدة الاوروبية | بوليتيك

عاجل : فرنسوا هولاند يحذر من مرحلة من الغموض مع انتخاب ترامب ويدعو إلى الوحدة الاوروبية

ضربة معلم الدبلوماسية الموازية لحزب الإستقلال تنجح في نسج علاقات مع دونالد ترامب قبل إنتخابه رئيسا لأمريكا.. | بوليتيك

''ضربة معلم '' الدبلوماسية الموازية لحزب الإستقلال تنجح في نسج علاقات مع ''دونالد ترامب'' قبل إنتخابه رئيسا لأمريكا..

صورة تاريخية للملك الراحل الحسن الثاني مع الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب | بوليتيك

صورة تاريخية للملك الراحل الحسن الثاني مع الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية ''دونالد ترامب''

الأحرار مجبر على التخلي عن الإتحاد الدستوري للدخول إلى الحكومة والحركة الشعبية خارج حسابات بن كيران | بوليتيك

الأحرار مجبر على التخلي عن الإتحاد الدستوري للدخول إلى الحكومة والحركة الشعبية خارج حسابات بن كيران

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هكذا توقعت سلسلة The Simpson الشهيرة فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية قبل 16 سنة.. هل هي صدفة ؟ | قنوات أخرى
منذ 6 دقائق

هكذا توقعت سلسلة ''The Simpson '' الشهيرة فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية قبل 16 سنة.. هل هي صدفة ؟

شاهد بالفيديو | رجلا أمن يخلقان الحدث على مواقع التواصل بعد إخراجهما للسلاح الوظيفي لتوقيف لص مسلح ! | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو | رجلا أمن يخلقان الحدث على مواقع التواصل بعد إخراجهما للسلاح الوظيفي لتوقيف لص مسلح !

مغربي شجاع يصرخ الله الوطن الملك في وجه مظاهرة للبوليساريو في فرنسا وهكذا تدخل الأمن الفرنسي لحمايته بعد محاولة الهجوم عليه | قنوات أخرى

مغربي شجاع يصرخ '' الله الوطن الملك '' في وجه مظاهرة للبوليساريو في فرنسا وهكذا تدخل الأمن الفرنسي لحمايته بعد محاولة الهجوم عليه

بالفيديو.. هاشنو قال ترامب قبل أن يصبح رئيس لأمريكا | زووم

بالفيديو.. هاشنو قال ترامب قبل أن يصبح رئيس لأمريكا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. العاهل السعودي يوجه رسالة لـ ترامب بخصوص الشرق الأوسط بعد انتخابه رئيسا لأمريكا | بوليتيك
منذ 3 دقائق

عاجل.. العاهل السعودي يوجه رسالة لـ ترامب بخصوص الشرق الأوسط بعد انتخابه رئيسا لأمريكا

المغنية العالمية كاتي بيري تتنبأ بمستقبل سيء للولايات المتحدة بعد نجاح دونالد ترامب | دولي

المغنية العالمية كاتي بيري تتنبأ بمستقبل سيء للولايات المتحدة بعد نجاح دونالد ترامب

عاجل.. وزير إسرائيلي في تعليق على فوز ترامب: انتهت فكرة تكوين دولة فلسطينية | دولي

عاجل.. وزير إسرائيلي في تعليق على فوز ترامب: انتهت فكرة تكوين دولة فلسطينية

عاجل : فرنسوا هولاند يحذر من مرحلة من الغموض مع انتخاب ترامب ويدعو إلى الوحدة الاوروبية | بوليتيك

عاجل : فرنسوا هولاند يحذر من مرحلة من الغموض مع انتخاب ترامب ويدعو إلى الوحدة الاوروبية

﻿ ﻿
اليوم 08:21 GMT

عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.