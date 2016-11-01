عاجل.. العاهل السعودي يوجه رسالة لـ ترامب بخصوص الشرق الأوسط بعد انتخابه رئيسا لأمريكا

Pبعث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى دونالد ترامب بعد الإعلان عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

"شوف تيفي"

Pبعث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى دونالد ترامب بعد الإعلان عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.



وتمنى العاهل السعودي في برقيته أن يوفق ترامب في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأشاد الملك السعودي في برقيته، بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين".

