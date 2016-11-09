المغنية العالمية كاتي بيري تتنبأ بمستقبل سيء للولايات المتحدة بعد نجاح دونالد ترامب

نشرت الفنانة الأمريكية كاتي بيري وصاحبة 94 مليون متابعة على صفحتها الرسمية بتويتر، تدوينة تتنبأ فيها عن مستقبل الولايات الأمريكية، بعد الإعلان عن فوز دونالد ترامب بالإنتخابات الرئاسية الأمريكية.

شوف تيفي

نشرت الفنانة الأمريكية كاتي بيري وصاحبة 94 مليون متابعة على صفحتها الرسمية بتويتر، تدوينة تتنبأ فيها عن مستقبل الولايات الأمريكية، بعد الإعلان عن فوز دونالد ترامب بالإنتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبهذا الخصوص، علقت على فوز ترامب بهذه التدوينة "THE REVOLUTION IS COMING" ما يعني بالعربية "الثورة قادمة".

هذا وقد أعلنت بيري في السابق عن مساندتها ودعمها للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون رفقة العديد من الفنانين الأمريكيين.

وللإشارة فإن دونالد ترامب فاز برئاسة الولايات الأمريكية بعد حصوله على 274 صوت.