عاجل : فرنسوا هولاند يحذر من مرحلة من الغموض مع انتخاب ترامب ويدعو إلى الوحدة الاوروبية

حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم الأربعاء من ''مرحلة الغموض'' مع انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، داعيا الى وحدة صف أوروبية.

شوف تيفي:وكالات



حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم الأربعاء من "مرحلة الغموض" مع انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، داعيا الى وحدة صف أوروبية.

وقال هولاند إن "هذه الانتخابات الأميركية تفتتح مرحلة من الغموض" مضيفا أن "هذا الوضع يتطلب أيضا أوروبا موحدة، قادرة على التعبير عن موقفها وتطبيق سياسة حيث تكون مصالحها أو قيمها على المحك: الحرية، الكرامة، اللحمة الاجتماعية، مكافحة الفقر".



