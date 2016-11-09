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''ضربة معلم '' الدبلوماسية الموازية لحزب الإستقلال تنجح في نسج علاقات مع ''دونالد ترامب'' قبل إنتخابه رئيسا لأمريكا..
بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 12:33 ضربة معلم الدبلوماسية الموازية لحزب الإستقلال تنجح في نسج علاقات مع دونالد ترامب قبل إنتخابه رئيسا لأمريكا.. | بوليتيك
''ضربة معلم '' الدبلوماسية الموازية لحزب الإستقلال تنجح في نسج علاقات مع ''دونالد ترامب'' قبل إنتخابه رئيسا لأمريكا..
تمكن حزب الإستقلال من نسج علاقات مشتركة مع الحزب الجمهوري قبل إنتخاب ''دونالد ترامب'' مساء أمس كرئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية.

شوف تيفي 

 

تمكن حزب الإستقلال من نسج علاقات مشتركة مع الحزب الجمهوري قبل إنتخاب "دونالد ترامب" مساء أمس كرئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق للأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط رفقة رحال المكاوي المسؤول عن العلاقات الخارجية للحزب أن شاركا في أشغال مؤتمر الحزب الجمهوري لتقديم مرشحه "دونالد ترامب" لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يوليوز الماضي، حيث حضر ممثلوا حزب الميزان للمؤتمر العام للحزب الجمهوري الأمريكي بولاية أوهايو والمشاركة في ورشات وأنشطة المؤتمر".

وشارك حميد شباط ورحال المكاوي باسم حزب الاستقلال في مؤتمر تقديم ترامب بصفته الحزبية كعضو للاتحاد الديموقراطي الدولي، الذي يضم حوالي 120 شخصية من مختلف دول العالم، حيث يعتبر حزب الإستقلال الحزب المغربي والعربي والإفريقي الوحيد الذي تم قبول عضويته في الإتحاد الدولي الذي تأسس سنة 2013.

وفي ذات السياق، استقبل حميد شباط ، وفدا عن المعهد الجمهوري الأمريكي برئاسة مديره الإقليمي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مساء يوم الإثنين 7 نونبر 2016 الماضي بمقر حزب الإستقلال بالرباط، حيث تباحث الطرفان مجموعة من القضايا ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها، الأوضاع السياسية بالمغرب والخطوات الإصلاحية التي يقوم بها في مختلف المجالات، إلى جانب علاقة التعاون والشراكة ما بين حزب الاستقلال والمعهد المذكور، خاصة في مجال التكوين، وعن البرنامج المستقبلي المشترك، بين الطرفين خلال الخمس سنوات المقبلة.

هذا، وأجمع المحللون الذين استقت "شوف تيفي" أرائهم بكون الدبلوماسية الموازية لحزب الإستقلال نجحت في نسج علاقات مع الحزب الجمهوري منذ مجيئ القيادة الحالية للحزب سنة 2013، خاصة وأن الإتحاد الديموقراطي الدولي تتواجد فيه أغلب الأحزاب المحافظة مما سيساهم في توطيد العلاقة و تقارب المواقف السياسية بين أمريكا والمغرب من جهة، وبين الدول العربية والإفريقية بالإتحاد الذي يشرف عليه حزب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب"..برافو حزب الاستقلال إنها ضربة معلم..

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