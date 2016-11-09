صورة تاريخية للملك الراحل الحسن الثاني مع الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية ''دونالد ترامب''

أعادنا فوز دونالد ترامب بالرئاسيات الأمريكية اليوم الأربعاء، إلى نشر صورة أرشيفية كانت قد جمعت الملك الراحل الحسن الثاني بالرئيس الجديد لأمريكا و زوجته'' أفانا''.

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أعادنا فوز دونالد ترامب بالرئاسيات الأمريكية اليوم الأربعاء، إلى نشر صورة أرشيفية كانت قد جمعت الملك الراحل الحسن الثاني بالرئيس الجديد لأمريكا و زوجته" أفانا".

و تعود الصورة لسنة 1992، حيث ظهر من خلالها الملك الراحل وهو يلقي السلام على ترامب و زوجته اللذين استقبلهما آنذاك في أحد الفنادق بنيويورك خلال زيارته للولايات المتحدة.

و صباح اليوم، بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة لدونالد ترامب، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه، مقرونة بأصدق متمنياته لترامب بكامل التوفيق في مهامه السامية الجديدة، لقيادة الشعب الأمريكي الصديق نحو المزيد من التقدم والرفاه.