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إسبانيا تعتقل 4 أشخاص في مدينة سبتة المحتلة للاشتباه في صلتهم بأنشطة إسلامية
بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 11:51 إسبانيا تعتقل 4 أشخاص في مدينة سبتة المحتلة للاشتباه في صلتهم بأنشطة إسلامية | دولي
إسبانيا تعتقل 4 أشخاص في مدينة سبتة المحتلة للاشتباه في صلتهم بأنشطة إسلامية
قالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان إن الشرطة اعتقلت ثلاثة رجال وامرأة اليوم الأربعاء في مدينة سبتة للاشتباه في تجنيدهم شبابا للانضمام إلى إسلاميين متشددين.

"شوف تيفي"

 

قالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان إن الشرطة اعتقلت ثلاثة رجال وامرأة اليوم الأربعاء في مدينة سبتة للاشتباه في تجنيدهم شبابا للانضمام إلى إسلاميين متشددين.

وحسب وكالة رويترز البريطانية، فقد قالت الوزارة إن الأربعة سعوا لتجنيد الشبان عبر الانترنت وخصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوكالة بأنه ومنذ أن رفعت إسبانيا درجة تأهبها الأمني في 2015 كرد فعل على هجمات نفذها مسلحون في باريس اعتقلت الشرطة 161 شخصا يشتبه في ممارستهم أنشطة متعلقة بإسلاميين متشددين.

 

 

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المغرب شوف تيفي وزارة مدينة سبتة المسلحون الشبان إسلاميين

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