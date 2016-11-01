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الأحرار مجبر على التخلي عن الإتحاد الدستوري للدخول إلى الحكومة والحركة الشعبية خارج حسابات بن كيران
بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 11:46 الأحرار مجبر على التخلي عن الإتحاد الدستوري للدخول إلى الحكومة والحركة الشعبية خارج حسابات بن كيران | بوليتيك
الأحرار مجبر على التخلي عن الإتحاد الدستوري للدخول إلى الحكومة والحركة الشعبية خارج حسابات بن كيران
كشف مصدر ''لشوف تيفي '' حضر إجتماع الأمانة العامة للبيجيدي مساء أمس، أن قيادة البيجيدي ناقشت فقط إمكانية إستئناف المفاوضات مع كل من حزب التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الإشتراكي، للإلتحاق بالتحالف

شوف تيفي

كشف مصدر "لشوف تيفي " حضر إجتماع الأمانة العامة للبيجيدي مساء أمس، أن قيادة البيجيدي ناقشت فقط إمكانية إستئناف المفاوضات مع كل من حزب التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الإشتراكي، للإلتحاق بالتحالف الموجود أصلا لتشكيل الحكومة بين كل من حزب الإستقلال والتقدم والإشتراكية.

وأضاف ذات المصدر أن إ جتماع يوم أمس، حسم في هوية الحزبين الذين يرغب بن كيران في تواجدهما في الحكومة معا، أو على الأقل أحدهما، حيث أن التقرير الذي قدمه بن كيران يؤكد أن جميع الأحزاب أصبحت خارج الحسابات بإستثناء حزبي التجمع الوطني للأحرار، والإتحاد الإشتراكي.

وأوضح ذات المصدر، أن عبد الإله بن كيران أكد في الإجتماع مرة ثانية، بكونه يناقش الأحزاب كما شاركت في الإنتخابات التشريعية الأخيرة وليس بعد عقدها لتحالفات ثنائية، في إشارة لحزب الإتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار.

وقال ذات المصدر، أن بداية الأسبوع المقبل ستكون حاسمة في إمكانية تشكيل الحكومة، حيث سيعقد حزب التجمع الوطني للأحرار إجتماعا لمكتبه السياسي من جهة بعد عودة رئيسه من السنغال، فيما ينتظر موقف اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي السبت المقبل.

 

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