عاجل.. عملية إنقاذ ثمانية بحارة بالمحمدية

"شوف تيفي"+"و م ع"
أفادت السلطات المحلية لعمالة المحمدية بأن زورقا للدرك الملكي مدعوما بمركب تابع للبحرية الملكية عمل، صباح اليوم الأربعاء، على جر مركب للصيد الساحلي صوب ميناء المحمدية وإنقاذ البحارة الثمانية الذين كانوا على متنه.
وأوضحت السلطات المحلية، في بلاغ لها، أن مركب الصيد الساحلي كان بث، في الساعات الأولى من صباح اليوم، نداء استغاثة بعد تعرضه لعطب تقني بالمحرك، قبالة سواحل إقليم تمارة.
وأضافت أنه تم إنقاذ البحارة الثمانية الذين يتواجدون في حالة صحية جيدة.
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