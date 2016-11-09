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عاجل وبالصور.. فاجعة طرقية تهز الجديدة..وهذا هو عدد القتلى
بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 11:05 عاجل وبالصور.. فاجعة طرقية تهز الجديدة..وهذا هو عدد القتلى | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. فاجعة طرقية تهز الجديدة..وهذا هو عدد القتلى
شهدت مدينة الجديدة على مستوى غابة بلعبادية، اليوم الأربعاء، فاجعة طرقية مؤلمة راح ضحيتها أربعة أشخاص.

 

"شوف تيفي"

شهدت مدينة الجديدة على مستوى غابة بلعبادية، اليوم الأربعاء، فاجعة طرقية مؤلمة راح ضحيتها أربعة أشخاص.

وحسب مصادر محلية فإن الحادثة، وقعت عقب اصطدام شاحنة لنقل الدقيق بسيارة خفيفة، ما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص على الفور.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة القتلى إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة.

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المغرب شوف تيفي مدينة الجديدة فاجعة طرقية مستودع الأموات سيارة خفيفة

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