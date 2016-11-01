هذا ما قام به الرئيس الروسي بوتين بعد وصول ترامب للبيت الأبيض

أعلن الكريملن الروسي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث برقية للرئيس الأمريكي المنتخب الجديد دونالد ترامب، قدم له من خلالها التهنئة بالفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

"شوف تيفي"



أعلن الكريملن الروسي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث برقية للرئيس الأمريكي المنتخب الجديد دونالد ترامب، قدم له من خلالها التهنئة بالفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وأوضح الكرملين بأن الرئيس بوتين عبر عن أمله في بدء العمل المشترك بين البلدين للبحث عن حلول فعالة لتحديات الأمن الدولي، معربا عن ثقته في إقامة الحوار البناء بين موسكو وواشنطن والقائم على مبادئ المساواة، والاحترام المتبادل، وأخذ مصالح الآخر بعين الاعتبار بشكل حقيقي بما يصب في مصلحة شعبي البلدين والمجتمع الدولي ككل".





