 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما قام به الرئيس الروسي بوتين بعد وصول ترامب للبيت الأبيض | دولي

هذا ما قام به الرئيس الروسي بوتين بعد وصول ترامب للبيت الأبيض

مثير..أستاذة جامعية بكلية الرباط تفجر فضيحة تحرش جنسي | حوادث و حقوق

مثير..أستاذة جامعية بكلية الرباط تفجر فضيحة تحرش جنسي

عاجل.. هذا ما قاله ترامب بعد وصوله للبيت الأبيض | دولي

عاجل.. هذا ما قاله ترامب بعد وصوله للبيت الأبيض

السيسي أول رئيس عربي يهنئ ترامب | دولي

السيسي أول رئيس عربي يهنئ ترامب

عاجل..زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تهنئ ترامب | دولي

عاجل..زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تهنئ ترامب

عاجل وبالصور..ها شنو وقع في مريكان بعد وصول ترامب للبيت الأبيض | دولي

عاجل وبالصور..ها شنو وقع في مريكان بعد وصول ترامب للبيت الأبيض

عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية | دولي

عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

هذه هي تفاصيل وأسرار زيارة وفد من الصحفيين المغاربة لإسرائيل | صحافة

هذه هي تفاصيل وأسرار زيارة وفد من الصحفيين المغاربة لإسرائيل

فركوس صاحب فيلم الفروج يفتتح مطعما غريبا بمراكش | ثقافة و فنون

فركوس صاحب فيلم ''الفروج'' يفتتح مطعما غريبا بمراكش

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

عاجل.. هذا ما قاله ترامب بعد وصوله للبيت الأبيض
بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 10:35 عاجل.. هذا ما قاله ترامب بعد وصوله للبيت الأبيض | دولي
عاجل.. هذا ما قاله ترامب بعد وصوله للبيت الأبيض
تعهد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الجديد، اليوم الأربعاء، بأن يكون ''رئيسا لكل الأمريكيين''، وأن يسعى لتحقيق شراكة بين الولايات المتحدة و دول العالم بدلا من الصراع.

"شوف تيفي"

 

تعهد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الجديد، اليوم الأربعاء، بأن يكون "رئيسا لكل الأمريكيين"، وأن يسعى لتحقيق شراكة بين الولايات المتحدة و دول العالم بدلا من الصراع.

وقال المرشح الجمهوري ترامب في خطابه بعد أن ظهرت النتائج "أتعهد لكل مواطن أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين..كل أمريكي سيكون لديه الفرصة لتحقيق ذاته وسوف نعيد بناء البنية التحتية ونخلق ملايين الوظائف".

وأشار ترامب إلى أن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون اتصلت به لتهنئه بالفوز، موضحا بأنه يسعى إلى تحقيق شراكات مع دول العالم وليس الصراعات.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المرشحة الديمقراطية هيلاري كيلنتون البنية التحتية الصراعات دونالد ترامب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هذا ما قام به الرئيس الروسي بوتين بعد وصول ترامب للبيت الأبيض | دولي

هذا ما قام به الرئيس الروسي بوتين بعد وصول ترامب للبيت الأبيض

السيسي أول رئيس عربي يهنئ ترامب | دولي

السيسي أول رئيس عربي يهنئ ترامب

عاجل..زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تهنئ ترامب | دولي

عاجل..زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تهنئ ترامب

عاجل وبالصور..ها شنو وقع في مريكان بعد وصول ترامب للبيت الأبيض | دولي

عاجل وبالصور..ها شنو وقع في مريكان بعد وصول ترامب للبيت الأبيض

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربي شجاع يصرخ الله الوطن الملك في وجه مظاهرة للبوليساريو في فرنسا وهكذا تدخل الأمن الفرنسي لحمايته بعد محاولة الهجوم عليه | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

مغربي شجاع يصرخ '' الله الوطن الملك '' في وجه مظاهرة للبوليساريو في فرنسا وهكذا تدخل الأمن الفرنسي لحمايته بعد محاولة الهجوم عليه

بالفيديو.. هاشنو قال ترامب قبل أن يصبح رئيس لأمريكا | زووم

بالفيديو.. هاشنو قال ترامب قبل أن يصبح رئيس لأمريكا

بالفيديو: فضيحة.. شوفو كيسدو لحفاري لي دار الفيضان بالرملة | زووم

بالفيديو: فضيحة.. شوفو كيسدو لحفاري لي دار الفيضان بالرملة

بث مباشر.. شاهد أول خطاب لترامب بعد أن أصبح رئيس أمريكا | قنوات أخرى

بث مباشر.. شاهد أول خطاب لترامب بعد أن أصبح رئيس أمريكا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذا ما قام به الرئيس الروسي بوتين بعد وصول ترامب للبيت الأبيض | دولي
منذ 31 دقيقة

هذا ما قام به الرئيس الروسي بوتين بعد وصول ترامب للبيت الأبيض

مثير..أستاذة جامعية بكلية الرباط تفجر فضيحة تحرش جنسي | حوادث و حقوق

مثير..أستاذة جامعية بكلية الرباط تفجر فضيحة تحرش جنسي

عاجل.. هذا ما قاله ترامب بعد وصوله للبيت الأبيض | دولي

عاجل.. هذا ما قاله ترامب بعد وصوله للبيت الأبيض

السيسي أول رئيس عربي يهنئ ترامب | دولي

السيسي أول رئيس عربي يهنئ ترامب

﻿ ﻿
اليوم 08:21 GMT

عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.