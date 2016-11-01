عاجل.. هذا ما قاله ترامب بعد وصوله للبيت الأبيض

تعهد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الجديد، اليوم الأربعاء، بأن يكون ''رئيسا لكل الأمريكيين''، وأن يسعى لتحقيق شراكة بين الولايات المتحدة و دول العالم بدلا من الصراع.

"شوف تيفي"

تعهد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الجديد، اليوم الأربعاء، بأن يكون "رئيسا لكل الأمريكيين"، وأن يسعى لتحقيق شراكة بين الولايات المتحدة و دول العالم بدلا من الصراع.

وقال المرشح الجمهوري ترامب في خطابه بعد أن ظهرت النتائج "أتعهد لكل مواطن أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين..كل أمريكي سيكون لديه الفرصة لتحقيق ذاته وسوف نعيد بناء البنية التحتية ونخلق ملايين الوظائف".

وأشار ترامب إلى أن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون اتصلت به لتهنئه بالفوز، موضحا بأنه يسعى إلى تحقيق شراكات مع دول العالم وليس الصراعات.