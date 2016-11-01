السيسي أول رئيس عربي يهنئ ترامب

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دونالد ترامب بفوزه برئاسة الولايات المتحدة، معربا عن أمله في ''بث روح جديدة'' في العلاقات المصرية الأميركية.

"شوف تيفي"

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دونالد ترامب بفوزه برئاسة الولايات المتحدة، معربا عن أمله في "بث روح جديدة" في العلاقات المصرية الأميركية.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي "يتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب متمنيا له كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومتطلعا إلى تعزيز علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على كافة المستويات".

وأضاف هذا البيان "مصر تتطلع لأن تشهد فترة رئاسة الرئيس دونالد ترامب ضخ روح جديدة في مسار العلاقات المصرية الأمريكية".

وأكد البيان على العلاقة الاستراتيجية الخاصة التي جمعت بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على مدار عقود كبيرة مضت وإلايمان بالدور الهام والأهداف المشتركة التي تحققها وتصونها تلك العلاقة في دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وحماية مصالح شعوب هاتين المنطقتين".