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عاجل..زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تهنئ ترامب
بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 10:08 عاجل..زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تهنئ ترامب | دولي
عاجل..زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تهنئ ترامب
وجهت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن صباح الأربعاء في تغريدة على تويتر ''التهاني للرئيس الجديد للولايات المتحدة دونالد ترامب والشعب الأميركي الحر''، وذلك حسب وكالة فرانس بريس.

"شوف تيفي"

وجهت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن صباح الأربعاء في تغريدة على تويتر "التهاني للرئيس الجديد للولايات المتحدة دونالد ترامب والشعب الأميركي الحر"، وذلك حسب وكالة فرانس بريس.


وأوضحت الوكالة بأن زعيمة "الجبهة الوطنية" التي عبرت عن تأييدها لأي شخص باستثناء هيلاري كلينتون" لتولي الرئاسة الأميركية، اعتبرت على غرار أنصارها على شبكات التواصل الاجتماعي بما وصفه رفيقها لوي اليو نائب رئيس الجبهة الوطنية بأنه ضربة "لنخبة متعجرفة".

 

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المغرب شوف تيفي اليمين المتطرف مارين لوبن ترامب

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