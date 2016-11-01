عاجل وبالصور..ها شنو وقع في مريكان بعد وصول ترامب للبيت الأبيض

تناقلت كبريات المواقع العالمية قبل قليل صورا تظهر رده فعل الأمريكيين عقب الإعلان عن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

"شوف تيفي"

تناقلت كبريات المواقع العالمية قبل قليل صورا تظهر رده فعل الأمريكيين عقب الإعلان عن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتظهر هذه الصور أن ردة الفعل بين الأمريكيين، تباينت بين سعيد بوصول ترامب إلى البيت الأبيض وبين مصدوم ومندهش بنتيجة التصويت التي كانت ليلة اليوم الأربعاء تتجه لصالح منافسته هيلاري كلينتون.

وتم قلبل قليل الإعلان رسميا على فوز ترامب بحصوله على 274 صوت مقابل حصول كلينتون على 218، ليكون بذلك الرئيس 45 في تاريخ بلاد العم سام.