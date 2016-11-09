عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

تم الإعلان قبل قليل عن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 274 صوت.

"شوف تيفي"



تم الإعلان قبل قليل عن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 274 صوت.



ويعتبر ترامب الرئيس 45 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، بعد منافسة قوية مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.