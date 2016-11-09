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بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 08:21 عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية | دولي
عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية
تم الإعلان قبل قليل عن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 274 صوت.

"شوف تيفي"

تم الإعلان قبل قليل عن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 274 صوت.

ويعتبر ترامب الرئيس 45 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، بعد منافسة قوية مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي هيلاري كلينتون ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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اليوم 08:21 GMT

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