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هذه هي تفاصيل وأسرار زيارة وفد من الصحفيين المغاربة لإسرائيل
بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 03:56 هذه هي تفاصيل وأسرار زيارة وفد من الصحفيين المغاربة لإسرائيل | صحافة
هذه هي تفاصيل وأسرار زيارة وفد من الصحفيين المغاربة لإسرائيل
علمت ''شوف تيفي'' بأن الزيارة التي قام بها وفد من الصحفيين المغاربة لإسرائيل، كانت قبل أسابيع، وذلك بمناسبة مبادرة نشطاء لحفظ تراث يهود المغرب بما فيها إسرائيل

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الزيارة التي قام بها وفد من الصحفيين المغاربة لإسرائيل، كانت قبل أسابيع، وذلك بمناسبة مبادرة نشطاء لحفظ تراث يهود المغرب بما فيها إسرائيل

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فإن هذا الوفد، قدم عريضة لممثل خارجية إسرائيل، طالبوا من خلالها إسرائيل بالاعتراف بدور الملك الراحل محمد الخامس في حماية يهود المغرب من محرقة هتلر.

وأوضح المصدر ذاته بأن مقترح زيارة الوفد المكون من صحفيين ونشطاء أمازيغ ونشطاء في مجال الإعلام لـ "إسرائيل"، اعترضت عليه بعض الأصوات التي أشارت بأن أصحابها قد يتعرضون للنبذ وللتهديد، خاصة أن الرأي العام بالمغرب يرفض أي علاقة بإسرائيل.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الزيارة التهديد إسرائيل النشطاء أمازيغ النشطاء

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