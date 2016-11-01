فركوس صاحب فيلم ''الفروج'' يفتتح مطعما غريبا بمراكش

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن الفنان المغربي عبد الله فركوس افتتح مطعما ثانيا بمدينة مراكش، حيث انتظر حتى يتم انطلاق ''كوب 22'' وينظم حفلا بافتتاحه.

شوف تيفي: ع.س

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن الفنان المغربي عبد الله فركوس افتتح مطعما ثانيا بمدينة مراكش، حيث انتظر حتى يتم انطلاق "كوب 22" وينظم حفلا بافتتاحه.

المطعم الجديد يختلف كثيرا عن السابق، خصوصا فيما يقدمه من أطباق مختلفة والتي يطلق عليها مأكولات "بيو".. ولكن غالية شويا حسب نفس المصدر لأنها طبيعية ألف فالمائة.

وفي سياق متصل من المنتظر أن يخوض فركوس إلى جانب محمد الخياري ومحمد الجم مغامرات فيلم سينمائي جديد يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة والذي سيكون قنبولة ديال الضحك،ولما لا فصاحبه كما يبدع في الطنجية المراكشية يبدع في السخرية.