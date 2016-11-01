مثير..إنذار كاذب حول وجود مادة مشبوهة بقرية كوب 22 بمراكش

أفادت السلطات المحلية لولاية مراكش أنه تم إبلاغها مساء الثلاثاء 8 نونبر 2016 حوالي الساعة الثامنة من طرف مسؤولي الأمم المتحدة بقرية ''كوب 22'' خلال قيامهم بعملية فحص لمجموعة من الكراسي بواسطة أشعة

"شوف تيفي"+"و م ع"

أفادت السلطات المحلية لولاية مراكش أنه تم إبلاغها مساء الثلاثاء 8 نونبر 2016 حوالي الساعة الثامنة من طرف مسؤولي الأمم المتحدة بقرية "كوب 22" خلال قيامهم بعملية فحص لمجموعة من الكراسي بواسطة أشعة الكشف، بوجود مادة مشبوهة بأحد الكراسي.

وفور تلقي الخبر، تدخلت الفرق الأمنية المختصة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني الموجودة بعين المكان، معززة بالوسائل التقنية واللوجيستيكية المتطورة، للكشف عن هذه المادة المشبوهة، حيث أفضت التحريات التي أجريت، بحضور المسؤولين الأممين، إلى عدم خطورة المادة المذكورة..