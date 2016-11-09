عاجل..هذا هو عدد القتلى والمصابين في إطلاق نار قرب مكتب تصويت في كاليفورنيا +صور

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في إطلاق نار وقع الثلاثاء قرب مكتب تصويت في مدينة أزوسا بولاية كاليفورنيا، بحسب ما أفادت فرق الاطفاء، في وقت يتوافد الأميركيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم

"شوف تيفي"

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في إطلاق نار وقع الثلاثاء قرب مكتب تصويت في مدينة أزوسا بولاية كاليفورنيا، بحسب ما أفادت فرق الاطفاء، في وقت يتوافد الأميركيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية بأنه تم تأمين الحماية لمركز اقتراع قريب من مكان الحادث، وقد حصل إطلاق النار في منطقة سكنية في البلدة الواقعة شرق لوس انجليس

وأصافت المصادر ذاتها بأن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى مصابين بطلقات نارية، فيما توفي شخص رابع متأثرا بجروحه بعد وصوله إلى المستشفى.