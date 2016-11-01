عاجل.. كلينتون تقلب الطاولة على ترامب وتتقدم عليه..وهذه هي آخر النتائج

كشفت وسائل إعلام أمريكية، قبل قليل، بأن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون قلبت الطاولة على المرشح الحمهوري دونالد ترامب بعد الإعلان عن آخر نتائج فرز المصوتين بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام أمريكية، قبل قليل، بأن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون قلبت الطاولة على المرشح الحمهوري دونالد ترامب بعد الإعلان عن آخر نتائج فرز المصوتين بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن كلينتون فازت بـ 68 مندوبا، بينما حصل ترامب على 48 .

وأكدت ذات المصادر بأن عمليات فرز الأصوات ما تزال مستمرة في العديد من الولايات الأمريكية خاصة بالمنطقة الغربية.