نتائج أولية: ترامب يفوز بإنديانا وكينتاكي وفيرجينيا الغربية وكلينتون تفوز بفيرمونت+فيديو

كشفت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقدم المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، بفوزه بولايتي كنتاكي وإنديانا وفيرجينيا الغربية، بينما فازت المرشحة الديمقراطية

"شوف تيفي"

كشفت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقدم المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، بفوزه بولايتي كنتاكي وإنديانا وفيرجينيا الغربية، بينما فازت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بولاية فيرمونت،.

وحسب وسائل إعلام عالمية فإن ترامب حصل على ما مجموع 24 ناخبا كبيرا، فيما حصلت كلينتون على ثلاثة، بينما لم يتم إلى حدود اللحظة تحديد النتائج بجورجيا وكارولاينا الشمالية وفرجينيا، الولايات الأخرى التي أغلقت بها مكاتب التصويت

وأوضحت المصادر ذاتها بأنه في النظام الانتخابي الأمريكي، يتم انتخاب رئيس الولايات المتحدة بالاقتراع العام غير المباشر، ويجب على هذا الرئيس للفوز الحصول على أغلبية 270 ناخبا كبيرا من أصل 538.