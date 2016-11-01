بدء إغلاق مراكز التصويت لإنتخاب رئيس جديد لأمريكا وأولى النتائج بدأت بالظهور

كشفت قناة ''العربية'' أن مراكز التصويت بالولايات المتحدة الأمريكية بدأت تغلق أبوابها تباعا في يوم الحسم لإنتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية.

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كشفت قناة "العربية" أن مراكز التصويت بالولايات المتحدة الأمريكية بدأت تغلق أبوابها تباعا في يوم الحسم لإنتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت ذات القناة أن بعض الولايات بدأت تعلن النتائج الأولية، والتي مازالت تتأرجح بين فوز طفيف بين المرشحين خاصة في الولايات السبع الرئيسية ضمن الولايات المشكلة لأمريكا.

وجاءت أولى المفاجآت في ولاية "نيو هامشر" التي فاز بها دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، في حين فاز بها باراك اوباما في الإنتخابات الرئاسية السابقة باسم حزب الديموقراطيين الذي ترشحت برمزه هيلاري كلينتون.

وتنطلق عملية فرز الأصوات في بعض الولايات، وسط إجماع إستطلاعات الرأي المنجزة قبل الإنتخابات بفوز هيلاري كلينتون خاصة في الولايات الكبرى.