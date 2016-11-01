عاجل.. هذه هي النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية

كشفت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون عقب فرز 18 بالمائة من الأصوات في ولاية كنتاكي المحسوبة للجمهوريين.

"شوف تيفي"

كشفت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون عقب فرز 18 بالمائة من الأصوات في ولاية كنتاكي المحسوبة للجمهوريين.

وحسب موقع "سكاي نيوز" الإخباري فقد أدلى الناخبون بأصواتهم في صناديق الاقتراع في كونيكتيكت وإنديانا وكنتاكي وماين ونيوهامشير ونيوجيرسي وولاية نيويوك وفيرمونت وفرجينيا. قبل أن تفتح الصناديق في ولايات الوسط الأميركي ثم الساحل الغربي.

جدير بالذكر أن ترامب وكلينتون اختتما حملتيهما الطويلة، أمس الاثنين، قبل بدء الاقتراع اليوم الثلاثاء في جميع الولايات الأمريكية.